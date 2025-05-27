Путин: в лице России многие видят оплот традиционных ценностей

В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, заявил президент РФ Владимир Путин 27 мая во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент добавил, что во многих странах идеи традиционных ценностей подхватываются людьми, которые имеют большие властные полномочия и это не может не радовать.

Как писала «Парламентская газета», религиозные символы традиционных конфессий защитят законом, о подготовке соответствующих поправок председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 25 мая. Затирание и ретуширование крестов могут счесть оскорблением чувств верующих, за которое Уголовный кодекс предусматривает наказание до двух лет тюрьмы.