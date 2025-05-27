Путин: существование России без суверенитета невозможно

Россия может существовать только как суверенное государство, необходимо поддерживать пассионарность внутри общества.

С заявлением об этом выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» глава государства Владимир Путин.

«Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. А для этого, конечно, нужно поддерживать пассионарность внутри общества, это чрезвычайно важно», — отметил Путин.

Также в ходе заседания глава государства подчеркнул важность внутренней мобилизации россиян в сложившейся ситуации.