Лавров высказался об отношении Трампа к переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Об этом заявил глава МИР РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. передает РИА Новости.

По его словам, Москва и Киев при Трампе ведут нормальный диалог, в отличии от президентства Джо Байдена. Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что успех переговоров будет зависеть от возможности устранить первопричины конфликта.

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Первые за три года переговоры России и Украины прошли 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.