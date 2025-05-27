Шойгу назвал беспрецедентно высокими отношения России и Китая

Партнёрство и стратегическое взаимодействие стран переживают наилучший период за всю историю, заявил секретарь Совета безопасности.

На встрече с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином Шойгу подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина «не просто военно-политический союз, а нечто большее». По его словам, внешнеполитическая связка двух стран — главный стабилизирующий фактор в мировых делах.

В свою очередь Вэньцин заявил, что Россия и Китай своим взаимодействием показывают пример образцовых отношений крупных государств.