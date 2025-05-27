О Трампе и планах Путина: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая ответил на вопросы журналистов о ситуации вокруг Украины и рассказал о планах главы России Владимира Путина посетить закрытые мероприятия. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О Трампе и переговорах по Украине

Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация «весьма сбалансированы» в своем подходе к украинскому урегулированию, передает РИА Новости. Песков подчеркнул, что переговоры по Украине - очень сложный процесс.

«Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется», - рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва и Вашингтон могут быть не согласны друг с другом по некоторым вопросам, передает ТАСС. Хотя «определенные расхождения» в позициях неизбежны, в обеих странах есть политическая воля на продолжение совместной работы, указал пресс-секретарь президента.

Также Песков отказался рассуждать об угрозе введения Трампом санкций против России, сообщает ТАСС. По его словам, эвентуальные рассуждения (посвященные чему-то, что может произойти, но не является гарантированным) в этом вопросе «вряд ли уместны». Он добавил, что в СМИ в последние дни появляется много сливов, большое количество изданий принимает участие в кампании, нацеленной на срыв мирного процесса.

Об атаках украинских беспилотников

Песков заявил, что попытки Украины атаковать российские регионы беспилотниками, в том числе накануне Дня Победы, «диссонируют с устремлением к мирному процессу». Россия эти действия осуждает и подчеркивает, что они «как минимум не способствует продвижению к миру».

О поведении Европы

Песков подчеркнул, что поведение Европы в рамках украинского кризиса «никоим образом не способствует мирному урегулированию», сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Европа продолжает принимать опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие ВСУ. Также Песков указал на продолжающиеся дискуссии об отправке на Украину «европейских контингентов».

О планах Путина

Песков сообщил, что днем 27 мая Путин примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организация «Россия - страна возможностей». Президент выступит там со вступительным словом.

Также Песков сообщил, что вечером Путин примет участие в нескольких закрытых мероприятиях. Других деталей представитель Кремля не привел.