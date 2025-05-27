Разногласия в заявлениях немецких властей о поставках дальнобойного оружия Украине представляют собой игру с судьбой Европы.

«Я уже не знаю, что они там... испытывают сами или друг на друге, но всё-таки хочется сказать: «Посерьёзнее, товарищи, играете с судьбой Европы», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что позиция главы государства должна быть сформирована на «взвешенной, сбалансированной и правовой» основе, особенно в вопросах, способных повлиять на безопасность всего Европейского континента.

Ранее Мерц заявил о снятии ФРГ ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву. Он отметил, что Украина теперь может наносить удары «по военным позициям на территории России».