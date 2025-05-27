Стала известна роль Минска в обмене военнопленными

Минск сыграл большую роль в организации обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Такое заявление сделала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Махачкале, трансляция доступна на YouTube.

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«Мы видим, как каждый раз Минск содействует возвращению на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, а также воссоединению детей с семьями», — прокомментировала она.

Захарова поблагодарила белорусских коллег за последовательное участие в урегулировании украинского конфликта. Дипломат также напомнила, что на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».

25 мая Минобороны России сообщило о завершении процесса обмена военнопленными. Уточняется, что этот процесс продолжался в период с 23 по 25 мая.