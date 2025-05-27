Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что у Москвы и Вашингтона есть определенные расхождения.

По словам Пескова, РФ и США не могут и не должны соглашаться во всем.

«Определенные расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются. Работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», — отметил пресс-секретарь российского президента.

В Кремле высказались об участии Европы в конфликте на Украине

До этого Песков говорил, что критика президента США Дональда Трампа в адрес своего российского коллеги Владимира Путина связана с эмоциональными перегрузками, вызванными начавшимися переговорами РФ и Украины.

Трамп раскритиковал действия Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми», в ночь на 26 мая. Глава Белого дома заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.