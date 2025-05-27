Захарова пообещала зеркальный ответ России на новые санкции ЕС
Ответ России на очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза будет зеркальным. Такое заявление на брифинге сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
"Самое что удивительное - они (руководители ЕС - прим. "РГ") теперь, принимая санкции, понимают, что они действуют контрпродуктивно в отношении своих собственных стран. Такого в мире, честно говоря, я не припомню. Чтобы с таким фанатизмом уничтожали собственные экономики", - отметила дипломат.
Захарова добавила, что, вопреки западным рестрикциям, Россия укрепляет свою экономику и наращивает производство. Она подчеркнула, что реакция Москвы на новый пакет санкций Брюсселя будет такой же, как обычно - зеркальной, "в той форме, в которой это выгодно нам".