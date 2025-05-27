"Прямая угроза": в МИД России отреагировали на американский проект "Золотой купол"
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, американский проект "Золотой купол" представляет прямую угрозу стратегической стабильности. В связи с этим она подчеркнула необходимость отказа Вашингтона от планов размещения вооружений в космическом пространстве.
Новая американская система противоракетной обороны, получившая название «Золотой купол», представляет собой значительную опасность для безопасности государств, находящихся в конфликте с Соединёнными Штатами.
В Кремле заявили о расхождениях у РФ и США
Как предполагают эксперты, новая система нацелена против России и Китая, однако её эффективность пока под большим вопросом.