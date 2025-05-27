Фидан передал Путину искренний привет от Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал теплый и искренний привет президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительном слове перед переговорами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я выражаю благодарность российскому правительству за такой теплый прием и гостеприимство (...) У меня была возможность передать господину президенту Путину теплый, искренний привет от нашего господина президента, а также [обсудить] другие вопросы», — сказал он.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что исторические корни и узы России и Турции позволяют двум государствам обеспечивать мир и стабильность в регионе.

Ранее стало известно, что после визита в Россию Фидан отправится на Украину. Глава МИД Турции отправится в Киев в конце этой недели.