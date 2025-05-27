Лавров выразил признательность Турции за содействие переговорам с Украиной

Москва высоко ценит содействие Турции в организации прямых переговоров между российской и украинской делегацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.

На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве Лавров подчеркнул, что Россия высоко оценивает усилия Турции по организации прямых переговоров между Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что выбор Россией Стамбула в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной свидетельствует о высокой значимости отношений между Москвой и Анкарой, передает ТАСС.

По его словам, это подчеркивает важную роль Турции как посредника в вопросах региональной безопасности.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Москве о готовности страны принять новый раунд мирных переговоров по Украине.

Президент России Владимир Путин и Хакан Фидан обсудили в Москве урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.