Лавров выразил признательность Турции за содействие переговорам с Украиной
Москва высоко ценит содействие Турции в организации прямых переговоров между российской и украинской делегацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве Лавров подчеркнул, что Россия высоко оценивает усилия Турции по организации прямых переговоров между Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что выбор Россией Стамбула в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной свидетельствует о высокой значимости отношений между Москвой и Анкарой, передает ТАСС.
По его словам, это подчеркивает важную роль Турции как посредника в вопросах региональной безопасности.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Москве о готовности страны принять новый раунд мирных переговоров по Украине.
Президент России Владимир Путин и Хакан Фидан обсудили в Москве урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.