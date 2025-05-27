Путин проведет переговоры с лидером Йемена

Президент России Владимир Путин 28 мая встретится с лидером Йемена, который прибудет в страну с официальным визитом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«28 мая состоятся переговоры президента России Путина с председателем руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в нашу страну, однако, по его словам, говорить о конкретных датах поездки пока рано.