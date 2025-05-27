Россия направила ноту в МИД Эстонии
Российская сторона направила в МИД Эстонии ноту с требованием наказать виновных в осквернении памятника советскому воину-освободителю Таллина. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге в Махачкале, трансляция доступна на YouTube.
«11 мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись», — сообщила она.
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Она отметила, что памятник уже приведен в надлежащий вид.