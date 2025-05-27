Премьер Грузии прокомментировал инцидент с флагом России в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал надругательство над флагом России в Тбилиси бескультурьем.

"Когда ты выходишь перед несколькими тысячами, без разницы, какой флаг ты держишь, и совершаешь такое (надругательство над флагом РФ - прим. ТАСС), это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Кобахидзе: У Грузии мирное видение отношений с Россией

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором грузинский певец осквернил российский триколор во время музыкального фестиваля в Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы РФ дадут соответствующую оценку этой ситуации. Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом.