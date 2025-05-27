Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны целенаправленно подталкивают Финляндию к конфронтации с Россией.

«Создаётся ощущение, что финские военно-политические элиты глубоко поражены вирусом русофобии, ментально готовятся к некоей неведомой нам войне», — заявила Захарова.

В ходе брифинга она также отметила, что финские власти тратят огромные средства на наращивание военного потенциала. Данная политика, по её мнению, является следствием навязанного со стороны Запада «нарратива».

Ранее Мария Захарова заявила, что киевские власти пытаются усложнить мирный процесс.