В случае, если Украина нанесет по Российской Федерации удар западным оружием дальнего радиуса действия, это расширит зону конфликта на всю континентальную Европу. Об этом в своем телеграм-канале предупредил глава комиссии верхней палаты российского парламента по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Российский сенатор указал на то, что после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений для Украины по использованию дальнобойного оружия жители Польши и Литвы у границы начали покидать свои дома и эвакуироваться. Эти люди, как полагает Климов, в отличие от руководства Североатлантического альянса понимают, что обстрел российских земель немецким оружием быстро расширит зону конфликта.

Захарова: РФ продолжает подготовку меморандума по урегулированию на Украине

«При этом не обязательно, что Москва в таком случае будет ограничивать себя использованием лишь нынешних средств обороны», — резюмировал он.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать оружием дальнего радиуса действия позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам продукции военного назначения украинской стороне.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые несут бомбардировщики Су-24 Воздушных сил Украины, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Кроме того, в радиусе поражения могут оказаться другие города, в числе которых Елец, Воронеж и Смоленск.