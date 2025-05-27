Рябков заявил, что в США осознали первопричины конфликта на Украине

Администрация США стала лучше понимать позицию Москвы по Украине. С заявлением об этом выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В беседе с kp.ru он указал, что президент США Дональд Трамп, а также члены его команды начали публично говорить о первопричинах конфликта на Украине.

«Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию по Украине», — отметил Рябков.

Также в ходе беседы замглавы МИД России сообщил, что в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения.