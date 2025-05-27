Фидан планирует посетить Киев после переговоров в Москве

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует нанести визит в Киев в конце недели после переговоров в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, в Москве руководитель турецкого внешнеполитического ведомства намерен подтвердить посредническую роль Турции в переговорах между Россией и Украиной.

Фидан находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидана в Кремле принял президент России Владимир Путин. Глава МИД Турции также провел встречу с помощником президента Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.