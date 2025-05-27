В МИД РФ обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Захарова пошутила в ответ на заявления властей ФРГ о дальнобойном оружии Киеву

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.