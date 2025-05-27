Участие США в решении конфликта на Украине поможет США восстановить свою репутацию. Такую выгоду от завершения конфликта назвал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

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По его словам, с момента вступления в должность президента США Дональд Трамп искренне стремился «объединить Украину и Россию для достижения справедливого мира».

«Позорный вывод войск США из Афганистана не просто нанес ущерб нашей репутации — он положил начало агрессии по всему миру. Если США продолжат решительно лидировать в деле прекращения российско-украинского конфликта, это может измениться», — написал сенатор.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» санкций против России. Отмечается, что законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.