Рябков назвал сложным процесс нормализации отношений РФ и США

Процесс восстановления российско-американских отношений сложен, но Москва открыта для поиска баланса интересов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Комсомольской правде".

"Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям. Процесс нормализации сложен, но мы всегда открыты для честного разговора и поиска баланса интересов", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"При этом хочу особо подчеркнуть, что развитие диалога с США не может и не будет осуществляться в ущерб нашим стратегическим отношениям с партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами", - указал замглавы МИД.

19 мая лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине. Президент РФ высоко оценил беседу с американским коллегой и назвал ее конструктивной.