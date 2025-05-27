Власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине, американский лидер Дональд Трамп публично говорит о первопричинах конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», — заявил он.

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По словам Рябкова, в отношениях российской и американской сторон на данный момент «действительно наметились позитивные изменения». Он добавил, что об этом позволяют говорить состоявшиеся двусторонние контакты на высшем и экспертном уровнях.

До этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что дальнейший курс США по урегулированию конфликта на Украине зависит от шагов России, связанных с просьбой президента США Дональда Трампа предоставить основные положения, необходимые для прекращения огня. Грэм добавил, что Вашингтон готов к любому исходу развития событий.