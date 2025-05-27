Реальная политика приобретает черты шоу. Так о запрошенных странами Евросоюза и Россией заседаниях Совбеза (СБ) ООН по Украине высказался в Сергей Марков.

Эксперт напомнил, что боевые действия в Донбассе ведутся с 2014 года, а их обсуждение ведется в фарсовом стиле. По его мнению, оба заседания СБ имеют цель повлиять на президента США

«Получается, что целых два заседания Совета Безопасности ООН будут направлены на одного зрителя (президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»). Который кстати, не любит ООН и хочет резко сократить его финансирование (...) Бои-то уже 11 лет на Донбассе идут настоящие, не фарсовые. А обсуждают их в стиле фарса», — жестко высказался о запланированных мероприятиях Марков.

Как сообщалось ранее, Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине и также запросивших заседание Совбеза.