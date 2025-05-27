План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

Ряд европейских стран считает нежизнеспособным план размещения воинского контингента стран «коалиции желающих» на территории Украины без поддержки США. Об этом со ссылкой на данные Financial Times сообщает РБК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Лондон и Париж, а также «некоторые другие союзники» предлагают разместить военный контингент «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий на Украине. Эти силы могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной.

По информации издания, Франция и Великобритания продолжают настаивать, что план размещения миротворческих войск на территории Украины выполним. Однако другие страны, включая Германию, относятся к этой идее скептически.

Один из источников издания в европейских дипломатических кругах подчеркнул, что план «мертв», так как «противоречит здравому смыслу» без помощи президента США Дональда Трампа, а тот «не хочет ее оказывать».

Однако французский дипломат, также опрошенный изданием, высказал мнение, что заявления о «смерти» плана «не только сильно преувеличены, но и полностью ложны». Он добавил, что работа над планом продолжается «в обычном темпе».

При этом лидеры Франции, Великобритании и Германии все сильнее расходятся и во мнениях относительно объема военной помощи, которую необходимо будет предоставить Украине после завершения конфликта.

Напомним, что ранее газета The Times ознакомилась с содержанием бесед министров обороны и военачальников Европы, когда те обсуждали планы «коалиции желающих». Они заявили, что Европе будет тяжело собрать даже 25 тысяч солдат для миссии на Украине. А Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на украинской территории.