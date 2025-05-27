Москва запросила заседание в Совбезе ООН из-за попыток ряда европейских стран помешать урегулированию украинского конфликта, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Запросили заседание в связи с угрозами международному миру... вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию», — написал он в своём Telegram-канале.

Предположительно, заседание будет назначено на 30 мая в 17:00 мск.

Страны Европы, поддерживающие Киев, в свою очередь, запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 29 мая в 22:00 мск.

Накануне власти ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США приняли решение снять ограничения по дальности с военных поставок Украине.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что поддержка поставок Украине дальнобойных ракет и снятие ограничений на их применение в отношении России ведут к обострению глобальной напряжённости.