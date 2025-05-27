Европейские власти стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию и своими действиями никак не способствуют мирным усилиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», — заявил он.

По словам Пескова, действия Европы никак не способствуют мирному урегулированию.

До этого турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу заявил, что Евросоюз оказывает давление на Украину в целях сорвать второй раунд переговоров по урегулированию конфликта.

26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что страны Запада сняли ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия и теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России.

Позже в Кремле назвали это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт.