В МИД сообщили об увеличении Киевом числа БПЛА для ударов по России

Киев существенно увеличил число беспилотников самолетного типа, которые отправляются для ударов по гражданским объектам в России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По его словам, рост отмечен на минувшей неделе.

«Существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», - пояснил Мирошник в своем еженедельном докладе.

Он отметил, что только 21 и 22 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью.

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Ранее в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. Позже российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 23 мая подчеркнул, что рекордная атака Украины беспилотниками является попыткой сорвать мирные переговоры.