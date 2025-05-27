Захарова пошутила в ответ на заявления властей ФРГ о дальнобойном оружии Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, которые страны ЕС поставляют Украине.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения, и Киев может атаковать дальнобойным оружием объекты на территории РФ.

"Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину", - сказал немецкий политик.

Чуть позже вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг слова Мерца, отметив, что Берлин не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

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"Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она упомянула инцидент, произошедший в аэропорту Вьетнама, куда прибыл с рабочим визитом президент Франции Эммануэль Макрон.

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