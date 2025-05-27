Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие.

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«Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — прокомментировал Захарова в своем telegram-канале.

Захарова прокомментировала нападение на российское посольство в Швеции

Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг сообщения о том, что Берлин изменил свой курс относительно ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. Эти решения рассматривались как попытка усилить давление на Россию и изменить ход боевых действий.