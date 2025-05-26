Вдова генерала Кириллова выиграла праймериз ЕР в Костромской области

Вдова погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана одержала победу в электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Костромской областной думы.

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Кириллова набрала 6467 голосов.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник, произошёл 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве: взрывное устройство, спрятанное в самокате, сработало у подъезда жилого дома.

Следствие попросило продлить срок ареста обвиняемых в теракте, в результате которого погиб Игорь Кириллов.