В Госдуму внесли законопроект о защите религиозных символов

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла на рассмотрение палаты парламента проект закона, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения касаются федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

"Несмотря на закрепление в основополагающих документах веры в Бога, тем не менее продолжают фиксироваться факты исключения, ретуширования, затирания религиозных символов, в частности, крестов с куполов христианских храмов на фотографиях, уличных плакатах, на упаковке товаров, элементах внутреннего дизайна (убранства) выставочных залов, на денежных купюрах, на страницах периодических печатных изданий, на интернет-страницах, вызывая возмущение не только верующих, но и просто культурных людей", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект направлен на усиление гарантий по защите чувств верующих, совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям.