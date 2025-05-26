Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение на российское посольство в Швеции — ранее дрон сбросил на здание диппредставительства емкость с краской. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Захаровой, российское посольство в Швеции «функционирует в боевых условиях», поскольку в стране «чрезвычайно крепки позиции» тех, кто хочет вызвать рост напряженности между странами. Она также добавила, что местная полиция до сих пор не смогла привлечь злоумышленников к ответственности — по ее словам, это является «вопиющим».

«Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще», — заявила она.

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Помимо этого Захарова также предположила, что сами Шведские власти могут быть не заинтересованы в расследовании этого инцидента.

«В целом вся нынешняя ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции чрезвычайно крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с нашей страной, умышленно саботирует основополагающие дипломатические договоренности и, судя по всему, пытается нанести максимальный ущерб как имеющим дипломатический иммунитет объектам российской недвижимости, так и работающим на этих объектах сотрудникам», — заявила она.

Ранее дрон сбросил емкость с краской на российское посольство в Швеции.