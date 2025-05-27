Лавров предложил площадку для второго раунда переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, где прошла первая встреча делегаций двух стран. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - приводит ТАСС слова главы МИД России.

Лавров высказался об отношении Трампа к переговорам России и Украины

При этом он назвал слухами данные о том, что третья сторона настаивает на смене состава российской делегации, а также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в продолжении переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта дипломатическим путем.