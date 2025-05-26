Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал самого активного посредника между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Пескова, таким посредником являются США. При этом он также добавил, что площадку для переговоров России и Украины ранее предоставила Турция, и Москва признательна «своим турецким друзьям» за такой шаг.

«Самое активное участие все-таки принимают Соединенные Штаты», — заявил он.

16 мая Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле.