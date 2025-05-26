В Кремле раскрыли статус меморандума об урегулировании конфликта с Украиной

Россия еще разрабатывает текст меморандума об урегулировании конфликта, который в дальнейшем будет передан украинской стороне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев», — сказал представитель Кремля.

Рубио назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он напомнил, что меморандум — вторая часть договоренностей, которые были достигнуты на переговорах сторон 16 мая в Стамбуле.