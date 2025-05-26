Песков назвал условие продолжения массового обмена пленными с Украиной

Возможность продолжения практики массового обмена пленными между Москвой и Киевом зависит от итогов переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал в понедельник, 26 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вечером воскресенья, 25 мая, самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными приземлился в Московской области. Министерство обороны России подтвердило, что продолжавшийся три дня обмен по формуле "тысяча на тысячу" завершен. Технически провести обмен помогла Беларусь.

Во время этого трехдневного процесса в Россию вернулись не только военнопленные, но и 120 мирных жителей, захваченных украинскими националистами в Курской области. Большинство гражданских – пожилые люди и женщины.

Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшая возможность таких обменов "будет зависеть от итогов переговоров, конечно", сообщает ТАСС.

При этом украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев стремится как можно скорее провести следующий раунд переговоров с Россией в формате делегаций, как в Стамбуле. Он отметил, что в случае продолжения диалога одной из главных тем станет прекращение огня, но "не будет никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности".