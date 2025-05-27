Россия продолжает подготовку меморандума по Украине, в нем будут обозначены принципы и возможные сроки урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказала она.
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Захарова также отметила, что Россия передаст Украине меморандум, как только этот документ будет разработан.
"Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - сказала Захарова.