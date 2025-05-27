Россия продолжает подготовку меморандума по Украине, в нем будут обозначены принципы и возможные сроки урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказала она.

Захарова пошутила в ответ на заявления властей ФРГ о дальнобойном оружии Киеву

Захарова также отметила, что Россия передаст Украине меморандум, как только этот документ будет разработан.