В России допустили извинения Трампа перед Путиным

Президент США Дональд Трамп может извиниться перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такое допущение сделал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он допустил, что 26 мая может состояться незапланированный разговор двух президентов, во время которого Трамп якобы может попросить уменьшить интенсивность ударов по Украине.

«Ну и якобы Трамп может извиниться (...) И якобы они решат дать импульс восстановлению двусторонних отношений», — добавил политолог.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.