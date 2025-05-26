Путин призвал «душить» иностранные сервисы

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка, но при этом действуют против страны. Его слова приводит ТАСС.

Путин призвал «душить» иностранные сервисы
© РИА Новости

По мнению главы государства, их следует «душить».

«Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал он во время встречи с представителями деловых кругов.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении компании «Макдоналдс» в Россию. Он заявил, что в этом случае ей не будут «стелить дорожку», поскольку эта компания поставила всех в трудное положение и «смылась».

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