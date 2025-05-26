Путин сделал заявление о начале спецоперации

Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.

Российский лидер уже называл быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.