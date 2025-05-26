Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

По данным портала, глава государства сделал ряд заявлений по международной и внутренней повестке в ходе встречи с представителями российских деловых кругов.

«Не мы же организовали кровавый госпереворот на Украине в 2014 году», — отметил президент.

Напомним, что о виновниках конфликта Путин неоднократно высказывался ранее. Так, 7 ноября 2024 года он заявил, что Запад достиг своих целей, спровоцировав государственный переворот на Украине и тем самым вынудив Россию начать специальную военную операцию.

Крымский политический эксперт Денис Батурин сообщил ранее, что возможные планы действующей администрации США по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для украинских властей.

По его словам, Вашингтон может дистанцироваться от Владимира Зеленского с целью разрядки во взаимоотношениях с Россией.