Посольство РФ прокомментировало поставки F-16 Киеву

Поставки истребителей F-16 ВСУ — лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине, отметил представитель посольства России в Гааге. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс рассказал, что в ближайшие дни его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16.

«С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму — лишь один из шагов королевства на этом направлении», — заметил представитель дипмиссии.

Дипломат напомнил, что эти самолеты, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели вооруженных сил России.

По его словам, накачивание Украины западным оружием не смогло помешать возобновлению переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022 году по инициативе Киева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что поставки Киеву государствами НАТО истребителей F-16 идут в русле линии Запада, направленной на эскалацию украинского кризиса, не способствуют его политико-дипломатическому урегулированию.

По ее мнению, власти западных стран увлеклись мечтами о том, чтобы нанести России «стратегическое поражение», и не задумываются о последствиях своих безответственных действий.