Депутат прокомментировал снятие ограничений на дальность ударов для ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал снятие ограничений на дальность ударов ВСУ западным оружием, которое было принято Великобританией, Францией, США и Германией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, такое решение является безумным и безответственным шагом. Как считает политик, подобными инициативами страны Запада «злоупотребляют терпением России», а также вынуждают Москву расширять безопасную буферную зону у границ.

«Запад повышает градус агрессии в отношении России, идя на столь безумные и безответственные шаги. Их оголтелая русофобская политика и неприкрытая военная агрессия, выражающаяся в системных поставках летального оружия и инструкторов на Украину, сыграет с ними же злую шутку», — заявил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием.