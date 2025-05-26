Официальный представитель МИД России Мария Захарова после пощечины президенту Франции Эммануэлю Макрону от супруги Брижит задалась вопросом, что придумает Елисейский дворец для оправдания ситуации. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она указала, что Макрон «получил хук правой от своей супруги», но и самое интересное в этом то, что придумает Елисейский дворец для «легендирования очередного эммануэль-гейта».

«Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надёжным лицом президента Франции?», — написала Захарова.

Она также дала подсказку, что это могла быть «рука Кремля».

Макрон объяснил пощечину жены

До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.