Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» отметил успех платформы

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») заявил, что платформа пользуется большой популярностью среди россиян.

По его словам, к различным программам платформы присоединилось более 25 млн человек, передает РИА «Новости».

«Такой результат, безусловно, впечатляет. Он доказывает, как много в нашей стране активных, целеустремленных людей, готовых идти вперед, совершенствовать свои знания, навыки и покорять новые вершины. В итоге добиваться успехов на благо наших сограждан, общества всей страны», – отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что участие в программе дает возможность для самореализации и помогает достигать значимых результатов.

Накануне Кремль анонсировал заседание набсовета АНО «Россия – страна возможностей» с участием Путина.