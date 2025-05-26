Слуцкий заступился за Макрона, которому жена публично дала пощечину

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон относится к России недружественно, проблемы в его личной жизни не должны становится поводом для злорадства. Так лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на публичную пощечину, которую получил Макрон от своей жены Брижит.

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«Он ведет себя крайне недружественно к России. Но в данном ситуации я бы не злорадствовал [на ним]. Любой может оказаться в сложной ситуации», — заявил Леонид Слуцкий в беседе с telegram-каналом Shot.

Пощечина Макрону повергла французов в замешательство

Ранее появилось видео, на котором жена легко ударила президента Франции при выходе из самолета. В Елисейском дворце объяснили этот удар шуткой, однако французское издание Le Figaro сообщило о том, что в паре могла произойти ссора до выхода из самолета.