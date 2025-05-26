Слуцкий заступился за Макрона, которому жена публично дала пощечину
Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон относится к России недружественно, проблемы в его личной жизни не должны становится поводом для злорадства. Так лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на публичную пощечину, которую получил Макрон от своей жены Брижит.
«Он ведет себя крайне недружественно к России. Но в данном ситуации я бы не злорадствовал [на ним]. Любой может оказаться в сложной ситуации», — заявил Леонид Слуцкий в беседе с telegram-каналом Shot.
Пощечина Макрону повергла французов в замешательство
Ранее появилось видео, на котором жена легко ударила президента Франции при выходе из самолета. В Елисейском дворце объяснили этот удар шуткой, однако французское издание Le Figaro сообщило о том, что в паре могла произойти ссора до выхода из самолета.