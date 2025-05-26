Кадыров опубликовал мрачное видео с размышлениями о болезни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 26 мая, опубликовал видеозапись, в которой отреагировал на сообщения о своей скорой смерти, отметив, что время каждого человека предопределено и его нужно проживать «осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту».

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— Не тратьте жизнь на пустое — наполняйте ее добром, искренностью и благодарностью. Пусть ваши дни будут шагом к угодному для Аллаха, а не к суете и бессмысленным разговорам, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

12 мая Кадыров в ответ на возникшие по поводу его изменившейся внешности вопросы рассказал о том, что с возрастом поседел и почти перестал смеяться. По его словам, это произошло с началом специальной военной операции на Украине. По словам руководителя Чечни, некоторые «существа» подумали, что он больше не смеется из-за того, что его якобы собираются снять с занимаемой должности. Кадыров подчеркнул, что ему сложно оставаться веселым, когда на фронте воюют российские бойцы.

8 мая Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о возможной отставке главы Чечни, процитировал Марка Твена и добавил, что им «еще работать и работать».