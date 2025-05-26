В Совфеде высмеяли Макрона после пощечины от жены

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после того, как его супруга Брижит публично нанесла ему пощечину.

Он задался вопросом, «позволял ли Наполеон давать себе пощечины», однако Макрон получил таковую от своей супруги Брижит.

«Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу. Возможно, именно по этой причине он на публике стремится демонстрировать супер-уверенность в себе», — написал Пушков.

До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Пощечина Макрону повергла французов в замешательство

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.