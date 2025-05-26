В Совфеде высмеяли Макрона после пощечины от жены: «Не первая в жизни»

Газета.Ru

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после того, как его супруга Брижит публично нанесла ему пощечину.

В Совфеде высмеяли Макрона после пощечины от жены
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Он задался вопросом, «позволял ли Наполеон давать себе пощечины», однако Макрон получил таковую от своей супруги Брижит.

«Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу. Возможно, именно по этой причине он на публике стремится демонстрировать супер-уверенность в себе», — написал Пушков.

До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

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Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

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