Ватикан высказался о переговорах России и Украины

Ватикан по-прежнему готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной, но не считает выбор места их проведения принципиальным вопросом. Об этом в интервью Vatican News Пьетро Паролин.

«Папа Лев предложил Святой Престол в качестве места проведения любых переговоров, обеспечив нейтральную, защищенную площадку. Речь не идет о посредничестве, поскольку о посредничестве должны просить стороны», — сказал он.

Кардинал заявил, что в настоящее время обсуждаются другие потенциальные места проведения встречи, в частности, Женева. Однако, по его словам, не так важно, где пройдут переговоры между Россией и Украиной, важно, чтобы они, наконец, начались.

Ранее стало известно, что Россия не рассматривает Ватикан в качестве места для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, являющейся членом НАТО и Евросоюза. Кроме того, большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно добраться до Ватикана из-за отмены прямого авиасообщения и действующих санкций.